Previsioni Meteo OGGI venerdì 25 | addensamenti in aumento

Nella giornata di oggi venerdì le previsioni meteo del 25 giugno. Al nord cieli nuvolosi con intensificazione delle nubi in giornata. Al centro copertura mattutina con possibile schiarimento in giornata. Al sud cieli prevalentemente coperti. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di venerdì 25 giugno

Nord:

Annuvolamenti compatti su Liguria e restanti aree alpine e prealpine con deboli rovesci o temporali attesi tra mattina e pomeriggio; cielo sereno o velato sul restante settentrione.

Centro e Sardegna:

Addensamenti cumuliformi ad evoluzione di diurna a ridosso dei rilievi appenninici compresi tra marche meridionali, Lazio ed Abruzzo con qualche breve rovescio temporalesco associato; altrove ampio soleggiamento con innocue velature mattutine.

Sud e Siclia:

Tempo stabile seppur con transito di estesa copertura medio-alta e stratificata ma poco significativa; cielo generalmente stellato dalla sera.

Temperature

Minime in calo su Valle d’aosta, Trentino-alto adige, levante Ligure, Toscana, nord Sardegna, rilievi abruzzesi, aree tirreniche meridionali e Sicilia occidentale; in rialzo su basso Piemonte, Sardegna meridionale, coste centromeridionali adriatiche ed aree ioniche peninsulari; stazionarie altrove; massime in lieve aumento su Piemonte centrosettentrionale, coste ioniche e Sicilia centroccidentale; senza variazioni su Valle d’aosta, Sardegna, nord Lazio e coste campane; in diminuzione sul resto del paese.

Venti:

Moderati intorno sud-ovest su nord-ovest, Lombardia, Emilia, rilievi del triveneto ed appennino centrale; deboli variabili altrove, a regime di brezza lungo le coste.

Mari:

Mossi il mar Ligure, mar e canale di Sardegna ed il tirreno centrale ad ovest; generalmente poco mossi i restanti bacini con moto ondoso in intensificazione dal pomeriggio sul tirreno settentrionale.