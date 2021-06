Incidente mortale a Roma, una moto perde il controllo e finisce contro muro, morto il 22enne a bordo del mezzo.

Un ragazzo di 22 anni è morto in un incidente stradale avvenuto a piazza Salerno, a Roma questa mattina alle 4.50. Sul posto è intervenuta la polizia locale del XV gruppo Cassia. Per cause da accertare e secondo una prima ricostruzione, il ragazzo, a bordo di una moto Honda Sh, ha perso il controllo del mezzo, urtando sul ciglio di un marciapiede per poi finire contro un muro.

Al momento, l’incidente sembra essere avvenuto in maniera autonoma. Oltre l’Honda schiantata contro il muro, nessun altro veicolo è stato coinvolto dall’accaduto. Ulteriori accertamenti sono in corso per stabilire l’esatta dinamica dei fatti.