Pfizer, sospesa pillola antifumo Chantix poiché contiene cancerogeni

L’azienda farmaceutica sospende la pillola antifumo perché contiene cancerogeni. L’avevano approvata nel 2006

Pfizer ha sospeso la distribuzione della pillola antifumo Chantix in tutto il mondo e ne ha richiamato dei lotti poiché si è scoperto che contiene livelli alti di un probabile cancerogeno. L’azienda farmaceutica sta facendo ulteriori test per accertare se alcuni lotti hanno quantità alte di nitrosammine, cancerogeno in questione. Pfizer ne ha quindi sospeso la distribuzione in via precauzionale.

L’autorità che regolamenta i farmaci negli Usa, in passato ha contattato aziende i cui farmaci avevano livelli elevati di N-nitrosodimetilammina (NDMA). L’anno scorso la Food and Drug Administration (FDA) ha rilevato alti livelli di NDMA in alcuni tipi del noto farmaco per il diabete metformina. Sempre per la stessa ragione hanno richiamato il farmaco Zantac per il bruciore di stomaco, venduto dalla Sanofi SA nel 2019.

Chantix fu approvato dalla FDA nel 2006. Si tratta di un farmaco su prescrizione che aiuta gli adulti a smettere di fumare e si puà usare per 12-24 settimane. Le entrate mondiali di questa medicina sono scese del 17% a $ 919 milioni nel 2020 poiché le restrizioni Covid hanno fatto abbassare le richieste e l’azienda ha perso la protezione dei brevetti negli Usa a novembre.

Pfizer ha comunicato che lo stop alla distribuzione è dovuto a un eccesso di scrupolo, in attesa di ulteriori test. «I benefici di Chantix superano i rischi potenziali molto bassi, se presenti, posti dall’esposizione alla nitrosamina da vareniclina oltre ad altre fonti comuni nel corso della vita», ha spiegato il portavoce di Pfizer, Steven Danehy alla Reuters.