Scontro fatale auto moto, muore un ragazzo di 14 anni

L’incidente si è verificato a Velletri durante la notte, un ragazzo di 14 anni ha perso la vita.

Questa notte a Velletri si è verificato un incidente mortale, in via Colle Caldara, in provincia di Roma. Nell’impatto ha perso la vita un ragazzo di 14 anni che stava viaggiando a bordo di uno scooter. I carabinieri di Velletri si occupano dei rilievi.

La dinamica dell’incidente ha visto scontrarsi un’auto condotta da un 38enne e lo scooter guidato dal 14enne. Entrambi sono di Velletri. Il ragazzo è deceduto a causa dei gravissimi traumi riportati. I carabinieri stanno cercando di accertare le cause dell’incidente.

In ospedale hanno medicato il 38enne. Il corpo del ragazzo è stato portato all’istituti di medicina legale del Policlinico Tor Vergata e messo a disposizione dell’autorità.