Riaccompagna la sua fidanzata a casa e trova un uomo morto nel fosso

Il corpo del 43enne è stato ritrovato su un fosso ed era ancora in sella alla sua bici. La sua salma è stata trasportata a Medicina legale.

A Vecchiano, in provincia di Pisa, un uomo di 43 anni è stato trovato morto in un fosso. A fare la triste scoperta un ragazzo di 19 anni che aveva appena riaccompagnato a casa la sua fidanzata. La vittima si trovava ancora sulla sua bicicletta.

Il 19enne ha lanciato immediatamente l’allarme al padre della sua ragazza che, prima di chiamare i soccorsi, ha cercato di capire se l’uomo fosse ancora vivo per prestare soccorso. Giunti sul posto, però, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 43enne. Dai primi rilievi, non sembra esserci stato alcun incidente e che, quindi, la morte del ciclista sia legata ad un malore. La conferma di questa prima ipotesi potrebbe arrivare dall’analisi delle ferite presenti sul suo corpo sia dalle tracce rilevate sulla strada. Il corpo della vittima è ora nelle mani della Medicina Legale.