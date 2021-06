Spari contro l’auto della fidanzata del ‘Brasiliano’, indaga la Polizia – Meteoweek

Massimiliano Minnocci, noto come ‘il Brasiliano’, l’influencer di Pietralata, questa mattina alle sei ha chiamato la Polizia per denunciare quattro fori di proiettile sull’auto e un colpo di pistola sul muro accanto alla vettura.



“Questa è una cosa seria ed ora vi faccio vedere una cosa”. Così inizia la storia instagram di Massimiliano Minnocci, l’influencer di Pietralata che ha ritrovato l’auto della fidanzata crivellata di colpi di pistola nella zona di Pietralata, dove vivono i due: vetri infranti e gli sportelli dell’auto ammaccati. Un altro proiettile – il quinto – è andato colpire il muro.

“Ci hanno sparato sulla macchina”, ha denunciato il ‘Brasiliano’ mostrando le condizioni dell’auto. Oltre ai danni alla vettura è stata anche rinvenuta una copia del libro con la scritta “fatti li c***i tua”. “Non voglio fare né Rambo, né altro. Io a questa vita sono abituato, la mia fidanzata no. Pigliatevela con me, non con lei”. Ha dichiarato l’influencer. Sul messaggio lasciato accanto al libro: “Io i fatti miei li ho fatti quando ho deciso una nuova vita. Ho aperto partita iva e sto lavorando. Non toccate lei, sparate me. Lei si è spaventata e terrorizzata e sono cose che non posso concepire”.

LEGGI ANCHE: Facebook censura utente per la parola “finocchi”. Ma parlava di cibo

La Polizia scientifica ha disposto il sequestro dell’auto per effettuare gli accertamenti balistici e sul caso indagano i poliziotti del commissariato Sant’Ippolito.