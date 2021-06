Litiga coi vicini di casa e li prende a martellate: 41enne in manette

Litiga coi vicini di casa per ragioni futili e li prende a martellate: 41enne in manette

Due persone sono finite d’urgenza in ospedale per un litigio tra vicini degenerato in violenza. Oggi, in tarda mattinata, a Pioltello (Milano), è scoppiato un diverbio per motivi futili tra condomini. Sono volati insulti e provocazioni che hanno condotto all’aggressione in strada con tanto di martello da parte di un 41enne marocchino incensurato nei confronti di due suoi connazionali, un 22enne e un 23enne. L’uomo li ha colpiti a martellate.

L’ambulanza ha condotto i due giovani in ospedale, uno con codice giallo e uno verde. Entrambi non rischiano la vita. L’uomo è finito in manette