M5S, appello su Change.org a Grillo e Conte:«Non chiudete porte a trattativa»

L’appello a Grillo e Conte da parte dei militanti del Movimento 5 Stelle per non chiudere la trattativa. Ecco cos’è successo

I militanti del Movimento 5 Stelle hanno fatto delle petizioni online per chiedere a Conte e Grillo di “deporre le armi” e far partire la rifondazione del Movimento. Il loro appello appare sul sito ‘Change.org‘, appello in cui si rivolgono al Garante del Movimento e all’ex presidente del Consiglio.

Conte «accetti di guidare il M5S e non chiuda del tutto le porte della trattativa, concedendo a Beppe Grillo il ruolo di Garante dei principi», è scritto nella petizione inoltrata dal blogger e attivista M5S Fabrizio Uda. Uda invita anche Grillo a concedere «la necessaria agibilità politica a Giuseppe Conte per guidare al meglio e con la necessaria autonomia il M5S».