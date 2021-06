Lo scontro ha coinvolto tre automobili: un uomo è morto e altri due sono gravi in ospedale, trasportati da eliambulanza

Scontro frontale sulla via Aurelia, tre auto coinvolte nel sinistro. L’incidente è occorso vicino Ladispoli (Roma), intorno alle 10 del mattino. Un uomo di 58 anni è morto, mentre altri due automobilisti sono ricoverati in ospedale, gravemente feriti. A trasportarli l’eliambulanza.

Leggi anche:—>Trovato in cantina cadavere con un coltello conficcato in un occhio

Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. Dalle prime ricostruzioni, si sarebbero scontrate frontalmente un’utilitaria e un fuoristrada coinvolgendo un terzo veicolo. Non è chiaro se a far scaturire l’incidente sia stato un salto di corsia. L’impatto, violento, non ha concesso via di scampo a una delle persone alla guida. I vigili hanno impiegato diverso tempo per estrarre i feriti dalle lamiere.