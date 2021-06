Trovato in cantina cadavere con un coltello conficcato in un occhio

Il macabro ritrovamento è avvenuto nella cantina di una casa al centro di Torino. Rintracciato il fratello della vittima che era fuori Piemonte

Ritrovato a Torino, ieri pomeriggio, il cadavere di un 52enne nella cantina di una casa sita in centro, in via Principi d’Acaia, 36. L’uomo in questione è Enrico Pellegrini, disoccupato. Erano giorni che l’uomo non si trovava, ma nessuno avrebbe mai pensato che lo avessero assassinato. Neppure suo padre, che non riusciva a raggiungerlo telefonicamente e che ha lanciato l’allerta.

I carabinieri lo hanno ritrovato con un coltello conficcato in un occhio. Sul posto è arrivato il padre dell’uomo. Una vicina di casa ha raccontato:«Lo vedevo fumare sul balcone, ma non ci parlavamo. Litigi? Mai sentiti, l’unico rumore era quello del televisore».

Dalle prime info, il 52enne era disoccupato e da un po’ di tempo si era trasferito in quella casa di proprietà del padre. «Qualche volta l’abbiamo visto, ma non era nostro cliente e non gli abbiamo mai parlato», hanno detto i gestori del ristorante di fronte. La cantina del palazzo era chiusa e, per aprirla, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco.

Nella notte i carabinieri hanno rintracciato fuori Piemonte il fratello del 52enne. Il padre aveva dato l’allerta perché non riusciva a rintracciare i figli. Attualmente i carabinieri stanno valutando la posizione del fratello della vittima.