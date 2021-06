Londra, spaventoso incendio alla stazione Elephant and Castle [VIDEO]

Sono 70 i Vigili del fuoco sul posto con 10 autopompe. L’incendio nella parte meridionale di Londra.

Un forte incendio si è sviluppato nella stazione di Elephant and Castle, nella parte meridionale di Londra. “Abbiamo impegnato 10 autopompe e 70 pompieri e abbiamo ricevuto quasi 50 telefonate al numero di emergenza. per favore evitate l’area”, si legge in un tweet dei vigili del fuoco, che sono intervenuti in forze.

Major incident at what appears to be Elephant and Castle station in South London, the smoke from the fire can be seen for miles. pic.twitter.com/sv2nwlmoGt

— Rachael Venables (@rachaelvenables) June 28, 2021