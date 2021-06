Blinken a Roma, incontro il Papa in Vaticano. A seguire il faccia a faccia con Yair Lapid

Il capo della diplomazia dell’Amministrazione Biden, Antony Blinken, è arrivato a Roma, e dovrà sostenere un’agenda fitta di impegni. Oggi l’incontro in Vaticano con il Papa, e quello con il ministro degli Esteri israeliano, Yair Lapid.

Il capo della diplomazia dell’Amministrazione Biden, Antony Blinken, è arrivato ieri in Italia. Con un’agenda fitta di impegni, il primo tra questi ha contato l’incontro con il responsabile della Farnesina Luigi Di Maio a Villa Madama, mentre nella serata ha partecipato a un faccia a faccia con il neo ministro degli Esteri israeliano, Yair Lapid.

“Felice di essere in Italia per sottolineare l’importanza dell’unità transatlantica e la relazione forte tra Usa e Italia. Non vedo l’ora di incontrare i miei omologhi, di co-presiedere la ministeriale della Coalizione globale per sconfiggere l’Isis e di partecipare alla ministeriale del G20 a Matera”, ha scritto ieri su Twitter il segretario di Stato americano. Oggi, invece, l’incontro con il Papa e la conferneza con la Coalizione anti-Isis alla nuova fiera di Roma.

L’agenda di Blinken: oggi Vaticano e Lapid

“Inizia una tre giorni che renderà il nostro Paese crocevia di importanti decisioni a livello globale. Agli eventi previsti parteciperanno circa 100 delegazioni internazionali, con ministri e organizzazioni che operano in tutto il mondo”, ha scritto ieri su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Che ha poi sottolineato: “Si parte con la Ministeriale della Coalizione anti-Daesh, organizzata per la prima volta in Italia e presieduta assieme agli USA: un focus sul contrasto al terrorismo, fondamentale per bloccare attentati e immigrazione irregolare”.

Oggi il capo della diplomazia Usa ha fatto visita al Vaticano, dove è stato ricevuto da Papa Francesco; un’occasione per sottolineare l’impegno comune per le libertà di credo e di religione, oltre che per affrontare la crisi climatica. “L’Udienza di questa mattina al Segretario di Stato Usa, Antony John Blinken, si è svolta in un clima cordiale. È durata circa 40 minuti ed è stata per il Papa l’occasione per ricordare il viaggio compiuto nel 2015 ed esprimere il suo affetto e la sua attenzione al popolo degli Stati Uniti d’America”, ha sottolineato il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, rispondendo alle domande dei giornalisti presenti.

Manca ora la riunione della Coalizione anti Daesh, e l’appuntamento con il ministro degli Esteri israeliano, Yair Lapid. Sul tavolo dell’incontro il rilancio dell’accordo sul nucleare iraniano e il fragile cessate il fuoco con Hamas. Lapid, in tal senso, ha espresso delle “riserve” sull’intesa firmata a Vienna, ma viene comunque assicurato un approccio più collaborativo con Washington, visto che “negli scorsi anni sono stati fatti errori, li aggiusteremo insieme”.

Nella giornata di domani, invece, il segretario di Stato americano volerà a Matera e parteciperà al G20 Esteri, a presidenza italiana. Le tematiche verteranno su tre pilastri fondamentali – “persone, pianeta, prosperità”. Si discuterà dunque della risposta internazionale alla pandemia, della ripresa rapida dell’economia mondiale fondata sulle necessità delle persone, e di uno sviluppo sostenibile a protezione della stabilità climatica.