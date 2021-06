Nuovo attacco con il coltello in Germania, almeno due i feriti: assalitore in fuga

Ennesimo attacco con il coltello in Germania, a pochi giorni da quello di Wurzburg, in cui hanno perso la vita tre persone e sono rimaste ferite altre dieci, un nuovo attacco avvenuto a Erfurt con almeno due persone ferite

Due persone sono state aggredite e sono rimaste ferite con un’arma da taglio a Erfurt, nel Land tedesco della Turingia. L’aggressore è scappato e la polizia lo sta cercando con l’ausilio di un elicottero. Dalle prime informazioni diffuse, dovrebbe trattarsi di un uomo tra i 20 e i 30 anni che parla tedesco con i capelli chiari e delle cicatrici sul viso.

Il movente non è ancora chiaro. I due feriti, secondo le prime informazioni raccolte, hanno tra i 45 e i 68 anni e sono stati portati in ospedale ma non sono in pericolo di vita.

