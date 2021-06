Di Maio incontra Lapid, ministro degli Esteri israeliano: i temi discussi

Il nuovo ministro degli Esteri israeliano Yair Lapid, nel corso della visita a Roma, ha incontrato il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio. I due si erano già incontrati quando il titolare della Farnesina era andato in visita in Israele. La diplomazia israeliana guarda con grande attenzione alla riunione della Coalizione globale anti Isis che si svolgerà quest’oggi, prima che i politici si trasferiscano a Bari e Matera per la ministeriale G20.

“Si è tenuto questa sera alla Farnesina un incontro bilaterale tra il Primo ministro alternato e ministro degli Affari esteri israeliano, Yair Lapid, e il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. I ministri hanno discusso della lotta contro la pandemia, di questioni economiche, di questioni regionali, e della minaccia iraniana“. Lo si legge in una nota diffusa dall’ambasciata israeliana a Roma.