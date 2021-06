Migranti, ancora sbarchi: 55 a Leuca, ci sono anche donne e bambini

Gli sbarchi dei migranti nelle coste dell’Italia proseguono. Un gruppo di 55 persone provenienti da Iran, Iraq, Siria e Pakistan, tra cui anche donne e bambini, sono arrivati ieri a Santa Maria di Leuca, in provincia di Lecce. La Guardia di Finanza aveva individuato la barca a vela su cui viaggiavano a circa 20 miglia al largo. Anche a Lampedusa, intanto, arrivano altri centinaia di profughi.

Altri gruppi di migranti continuano ad arrivare in Italia. Il fenomeno, infatti, è in netta ripresa in virtù delle condizioni meteorologiche favorevoli di questi giorni. Nelle scorse ore nel porto di Santa Maria di Leuca, in provincia di Lecce, sono sbarcati 55 profughi provenienti da Iran, Iraq e Siria. Perlopiù giovani uomini, ma tra loro ci sono anche donne e minori, questi ultimi tutti accompagnati. I bambini più piccoli hanno 2 e 7 anni. Le loro condizioni di salute sembrerebbero buone. Da comprendere se tra i clandestini ci sia anche qualche scafista. La barca a vela su cui viaggiavano era stata avvistata dalla Guardia di Finanza a circa venti miglia al largo dalla costa.

Nella giornata di ieri sbarchi anche a Lampedusa, ormai stracolma di migranti. La Guardia Costiera e la Guardia di Finanza, nelle scorse ore, ha soccorso un barcone con 130 profughi, per lo più uomini di varie nazionalità. Già la mattina ne erano arrivati altri 103, tra cui 26 donne, 13 minori accompagnati e 5 non accompagnati. Per tutti, a seguito di un triage sanitario al molo, è stato disposto il trasferimento nella struttura d’accoglienza di contrada Imbriacola, dove ci sono attualmente ben 300 persone a fronte di una capienza massima di 250. A partire dai prossimi giorni avranno inizio le operazioni di spostamento verso altri centri presenti in tutta Italia.