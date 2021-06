L’isola del Giglio sarà libera dal Covid: il 2 luglio Vaccine-Day per la seconda dose alla popolazione dell’isola.

La giornata di venerdì 2 luglio sarà il Vaccine-Day per la popolazione dell’isola del Giglio. Gli isolani riceveranno la seconda dose di Pfizer. La vaccinazione di massa nell’isola del Giglio era iniziata il 21 e 22 maggio scorso. In queste due giornate tutti i residenti, domiciliati e lavoratori del turismo hanno ricevuto tutti la loro prima dose di vaccino. A pochi giorni dalla seconda somministrazione, l’isola del Giglio registra zero contagi. “Si sta andando verso il periodo più intenso della stagione estiva e presentarsi con una copertura vaccinale da parte di chi ospita – spiega un comunicato dell’Amministrazione comunale – offre una maggiore garanzia a tutto il comparto turistico che apprezza le nostre due isole e che da sempre le frequenta in continuità“.

Nella mattinata di giovedì 24 giugno si è riunito il Comitato Operativo Comunale per esaminare varie questioni. Tra queste l’ordinanza del Ministro della Salute che stabilisce la fine dell’obbligo di indossare le mascherine protettive negli spazi all’aperto a partire da lunedì 28 giugno. La misura comprende eccezioni quali le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si possano configurare assembramenti o affollamenti. Rimangono quindi gli altri obblighi tra cui quello di avere sempre con sé il dispositivo di protezione da utilizzare in caso di necessità (ad es. entrare negli esercizi pubblici o al chiuso).

Isola del Giglio, ripartono gli eventi

Conseguentemente, l’ordinanza n. 13 del 16/06/2020, inerente l’obbligo di indossare le mascherine negli spazi all’aperto, sarà modificata. Il Comitato si è anche occupato degli eventi e delle manifestazioni dopo l’incontro dei sindaci con il prefetto di Grosseto. Per quanto riguarda il Giglio, ci sono tutti gli eventi coordinati dall’Amministrazione, dalla Pro Loco e dalle varie Associazioni. Il Comitato ha inoltre valutato la possibilità di svolgere il Palio Marinaro, per i comuni della Costa non fattibile, per il Comune del Giglio invece in fase di approfondimento. A breve l’Amministrazione promuoverà un incontro con il Comitato San Lorenzo per le valutazioni del caso.