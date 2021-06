Previsioni Meteo DOMANI martedì 29 | cieli coperti

Nella giornata di domani martedì le previsioni meteo del 29 giugno. Al nord cieli nubi sparse in giornata. Al centro addensamenti in aumento nel pomeriggio. Al sud cieli coperti nel corso della giornata. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di martedì 29 giugno

Nord:

Temporali sparsi già dal tardo mattino e in graduale attenuazione serale su Valle d’aosta, centro-nord Piemonte e nord Lombardia, con fenomeni pomeridiani e serali più locali su Trentino-alto adige e restante settore alpino orientale; prevalente soleggiamento sul resto del nord con qualche nube in più fino metà giornata sulla Liguria.

Centro e Sardegna:

Sulla Sardegna parziale nuvolosità medio-alta in transito fino metà giornata e poi cielo al più velato; sereno o poco nuvoloso sulle regioni peninsulari salvo parziale nuvolosità medio-alta in transito tra la tarda mattina e il primo pomeriggio specie su Lazio e Abruzzo.

Sud e Sicilia:

Sulla Sicilia parziale nuvolosità medio-alta in transito fino al primo pomeriggio e poi cielo al più velato; sereno o poco nuvoloso sulle regioni peninsulari salvo parziale nuvolosità medio-alta in transito da ovest nel pomeriggio.

Temperature:

Minime in calo su Liguria, alta Toscana, Campania e settori tirrenici di Calabria e Sicilia, in aumento su appennino emiliano romagnolo, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e restanti aree di Sicilia e Calabria; massime in calo su Valle d’aosta, Piemonte, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, settori nord ed est della Sardegna, Calabria tirrenica e Sicilia nord-orientale, in aumento sul resto di Sardegna, Sicilia e Calabria, sulla Basilicata, sulle centro-meridionali adriatiche e sul settore est dell’Emilia romagna, con condizioni di onda di calore e temperature massime oltre 38°c su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia.

Venti:

Mediamente deboli variabili, con locali rinforzi meridionali su Liguria, appennino emiliano-romagnolo, Toscana, Lazio e Umbria. Dal pomeriggio rotazione dai quadranti settentrionali sulla Sardegna con locali rinforzi sul settore ovest.

Mari:

Localmente mosso lo stretto di Sicilia e poco mossi, inizialmente, i restanti mari. Dal pomeriggio moto ondoso in graduale aumento su mar ligure, mare e canale di Sardegna e medio-alto adriatico.