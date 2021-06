Previsioni Meteo OGGI mercoledì 30 | cieli sereni

Nella giornata di oggi mercoledì le previsioni meteo del 30 giugno. Al nord cieli prevalentemente sereni con poche nubi sparse. Al centro cieli sereni tutto il giorno. Al sud bel tempo con poche nubi. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di mercoledì 30 giugno

Nord:

Molte nubi compatte su gran parte delle aree alpine con rovesci e temporali sparsi su quelle lombarde e del triveneto, più isolati sul resto della catena; dalla sera atteso un miglioramento sui rilievi centroccidentali. Cielo sereno o velato sul restante settentrione, salvo qualche annuvolamento pomeridiano più consistente sulla Liguria.

Centro e Sardegna:

Ampio e soleggiamento con nuvolosità al più scarsa o del tutto assente.

Sud e Sicilia:

Prevalenza di bel tempo seppur con ampi passaggi di estesa ma innocua copertura alta e sottile, localmente a tratti più spessa solo sull’isola.

Temperature:

Minime in flessione al nord, Sardegna, Toscana centrosettentrionale, Umbria e nord Marche; in rialzo sulle regioni ioniche; senza variazioni di rilievo altrove; massime in diminuzione su levante ligure, pianura Lombarda, Triveneto, Emilia-romagna, Sardegna, Toscana, Umbria, regioni centrali adriatiche, Molise, Campania e Sicilia tirrenica; in tenue rialzo su Piemonte, nord Lazio e lungo le coste ioniche meridionali; pressoché stazionarie altrove. Persistenza delle condizioni di onda di calore con temperature massime previste oltre i 38-40°c sulle regioni ioniche.

Venti:

Deboli variabili sulle regioni alpine, di maestrale sulla Sardegna e meridionali sul resto del paese con decisi rinforzi occidentali sulle bocche di bonifacio e da sud-ovest sulla dorsale appenninica.

Mari:

Molto mosso il mar Ligure; da mosso a molto mosso il tirreno centrale; mossi mar e canale di Sardegna ed alto adriatico; generalmente poco mossi i restanti bacini.