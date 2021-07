Previsioni Meteo DOMANI venerdì 2 | cieli sereni

Nella giornata di domani venerdì le previsioni meteo del 2 luglio. Al nord cieli prevalentemente nuvolosi con scarse piogge. Al centro cieli sereni tutto il giorno. Al sud bel tempo con possibili addensamenti sparsi. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di venerdì 2 luglio

Nord:

Locali rovesci o temporali possibili dalla tarda mattina e fino la prima serata sui rilievi nord-orientali, su quella emiliano romangnola e della Liguria di levante con occasionali sconfinamenti sulle pianure di Emilia-romagna, Veneto e Friuli-venezia giulia ma in rapido esaurimento serale; sereno o poco nuvoloso sul resto del nord, con velature in transito mattutino e qualche nube più consistente sui rilievi in genere nel pomeriggio. Dalla sera nuvolosità in aumento da ovest.

Centro e Sardegna:

Solo deboli velature in transito fino la tarda mattina. Nel pomeriggio e fino la prima serata nubi anche consistenti sulle aree appenniniche con locali e brevi rovesci possibili su quelle di Toscana, Umbria e Marche.

Sud e Sicilia:

Cielo generalmente sereno, con modesta nuvolosità a evoluzione diurna sulle aree appenniniche di Molise, Campania e Basilicata e sui confinanti settori pugliesi.

Temperature:

Minime in diminuzione su est Sicilia e sud peninsulare, in aumento su Sardegna, Lombardia e Veneto, stazionarie sul rimanente territorio; massime in aumento su Friuli-venezia giulia, restante settore alpino e su toscana e settori nord di Sardegna e Sicilia, in calo su Calabria e settori sud di Sicilia e Puglia.

Venti:

Deboli settentrionali con locali rinforzi fino metà giornata su puglia e aree ioniche peninsulari; deboli occidentali o settentrionali sulla Sardegna salvo decisi rinforzi occidentali sul settore nord; mediamente deboli variabili sul resto d’Italia con rinforzi di brezza lungo le coste.

Mari:

Da mossi a molto mossi mar ligure, tirreno centrale e ionio settentrionale ma con moto ondoso in rapida diminuzione; poco mosso il medio-alto adriatico; mossi i restanti mari con moto ondoso in diminuzione su basso adriatico, mare e canale di Sardegna, stretto di Sicilia e tirreno meridionale.