Meteo, entro stasera almeno 3 regioni rischiano temporali: ecco quali

Nelle prossime ore in almeno 3 regioni si verificheranno dei rovesci, sole in tutto il resto del Paese con temperature alquanto calde

Il caldo sta interessando la maggior parte delle zone del Paese ma vi sono alcune zone al Nord in cui si alternano caldo e infiltrazioni d’aria più fresca e umida, in particolare sulle alture settentrionali in cui nelle ore più calde esplodono improvvisi temporali a volte anche forti. Nelle prossime ore il quadro atmosferico dovrebbero anche essere il suddetto.

A partire dal mattino, quando sul resto del Paese il bel tempo sarà dominante, i rilievi alpini di confine vedranno rovesci con temporali. Dal primo pomeriggio pomeriggio infatti, improvvise scariche temporalesche interesseranno in modo irregolare i comparti alpini. Almeno 3 le regioni che potrebbero essere coinvolte: Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Semre nel tardo pomeriggio e le prime ore della sera, potrebbero verificarsi temporali anche sulle pianure e le coste dell’Emilia Romagna.

Leggi anche:—>Gay Pride Milano, consigliera comunale: «Ritrovo di disadattati schizoidi»

È importante fare attenzione a questi fenomeni perché possono essere di forte intensità con improvvisi colpi di vento e grandinate. Il resto dell’Italia sarà interessato dal caldo tranne qualche nube sparsa sui versanti dell’Adriatico centrale. Per tornare alla stabilità atmosferica al Nordest si dovrà aspettare la tarda serata e la notte, quando i temporali si indeboliranno.