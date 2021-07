Previsioni Meteo OGGI domenica 4 | cieli coperti

Nella giornata di oggi sabato le previsioni meteo del 3 luglio. Al nord cieli prevalentemente nuvolosi con con intensificazione in giornata. Al centro cieli sereni al mattino e addensamenti pomeridiani. Al sud bel tempo con nubi sparse.Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di sabato 3 luglio

Nord:

Molto nuvoloso su tutte le regioni, con isolati temporali già al primo mattino su Friuli-venezia giulia e Veneto. Temporali sparsi attesi dalla mattina sul settore alpino e prealpino, su Liguria e settore occidentale e settentrionale dell’Emilia-romagna, mentre un deciso peggioramento interesserà nel pomeriggio e in serata tutte le restanti aree con precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco e che potranno anche risultare intense su Piemonte settentrionale, Lombardia, Trentino-alto adige, Veneto e Friuli-venezia giulia. Miglioramento in serata su Piemonte e Valle d’aosta con quasi totale cessazione dei fenomeni.

Centro e Sardegna:

Velature anche estese su tutte le regioni, salvo qualche addensamento più consistente ma innocuo su Toscana, Umbria e Marche.

Sud e Sicilia:

Cielo generalmente sereno o debolmente velato.

Temperature:

Minime in aumento su regioni nord-orientali ed est Emilia-romagna, nord Sicilia, Calabria, Basilicata e regioni centro-meridionali adriatiche, stazionarie sul resto d’Italia; massime in calo sui settori ovest di Sardegna ed Emilia-romagna e su Liguria, Piemonte, Valle d’aosta, Lombardia, Trentino-alto adige e veneto, in aumento su Sicilia, Calabria, Basilicata, sud Campania e regioni centro-meridionali adriatiche.

Venti:

Mediamente deboli variabili, a regime di brezza lungo le coste e con raffiche nelle aree temporalesche. Moderata intensificazione e rotazione da nord-ovest, per fine giornata, sulla Sardegna.

Mari:

Generalmente poco mossi, localmente mosso fino la tarda mattina il settore più’ orientale dello ionio.