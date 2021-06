Agguato a Taranto, ucciso 21enne: polizia interroga presunto killer

Alessio Serra, 21 anni, è morto nella notte dopo un agguato occorso a Taranto centro. La polizia ha fermato un uomo

Alessio Serra, 21 anni, è morto nella notte a Taranto, in centro, dopo un agguato. Il ragazzo, raggiunto da diversi colpi di pistola, è deceduto per via di una perforazione del polmone. È accaduto in strada, in vis Capecelatro. Il killer lo ha colpito con circa 5 colpi, uno dei quali fatale.

I soccorritori lo hanno soccorso ancora vivo, ma il giovane è morto poco dopo all’ospedale Santissima Annunziata. Sul posto polizia, ambulanza e anche la Scientifica. Nessuna pista è esclusa, ma i poliziotti hanno fermato un uomo.

Il presunto killer si è sottoposto a interrogatorio in Questura, mentre gli agenti hanno recuperato l’arma. Dalle prime ricostruzioni sembra che l’agguato non abbia a che fare con questioni di droga, ma a una complicata vicenda familiare su cui gli investigatori stanno lavorando per fare luce. Attualmente l’ipotesi che pare più attendibile è quella di una lite degenerata.