Mafia, arrestate 7 persone a Caltanissetta, tra cui nuovo capo solidazio nisseno

Sette arresti nell’ambito dell’operazione antimafia “La Bella Vita” portata avanti dalla polizia di Caltanissetta

Sette persone sono finite in manette nell’ambito di un blitz antimafia condotto dalla polizia di Caltanissetta. Tra gli arrestati anche il nuovo capo della famiglia mafiosa di Caltanissetta che, dato il vuoto di potere creatosi con gli arresti eseguiti negli ultimi anni, aveva rimesso in piedi il sodalizio. L’uomo aveva rivestito «un ruolo di primo piano nel panorama mafioso cittadino».

L’inchiesta ha fatto emergere la «smisurata crescita criminale mafiosa» dell’uomo che in diversi contesti ha sottolineato la sua fedeltà alle norme mafiose e il suo sostegno ai mafiosi che si trovano in carcere.

Il sodalizio criminale si nutriva di traffico di droga ed estorsioni ai danni di commercianti di Caltanissetta e provincia. In tal modo incassavano denaro per mantenere gli uomini d’onore in carcere.

Il nuovo capo si sarebbe assicurato la fedeltà dei suoi membri proprio garantendo loro che se li avessero arrestati lui si sarebbe impegnato a mantenerli in prigione.