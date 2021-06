Muore schiacciato da un trattore in azienda agricola: Lorenzo aveva 23 anni

Lorenzo Fino, 23 anni, è morto questa mattina dopo essere stato schiacciato da un trattore nella azienda agricola in cui lavorava, in provincia di Firenze. Il giovane, per cause ancora da accertare, avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo e, cadendo, sarebbe rimasto incastrato sotto di esso. I Carabinieri sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente.

Un altro incidente sul lavoro dalle conseguenze drammatiche. Lorenzo Fino è morto questa mattina nella azienda agricola “Panzanello“, in località Panzano, a Greve di Chianti, in provincia di Firenze. Intorno alle 8.00 il ventitreenne era alla guida di un trattore a cingoli quando, in base ad una prima ricostruzione, ne avrebbe perso il controllo a causa del terreno scosceso dell’uliveto. Il mezzo si è ribaltato ed il giovane, cadendo, è stato travolto da quest’ultimo. Per alcuni minuti la vittima è rimasta incastrata sotto i rottami. Gli operatori sanitari del 118, accorsi a seguito della segnalazione, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul posto si sono recati i Carabinieri della stazione di Greve in Chianti e della compagnia di Figline Valdarno. Gli agenti hanno verificato che Lorenzo Fino era regolarmente assunto presso l’azienda agricola “Panzanello”, che ha annesso un agriturismo, di proprietà dello zio. Il ventitreenne era lì domiciliato, ma era nato a Roma il 3 ottobre 1997. I rilievi effettuati in queste ore saranno fondamentali al fine di avere una accurata ricostruzione della dinamica dell’incidente sul lavoro. Il trattore a cingoli che il giovane operaio stava utilizzando probabilmente verrà sequestrato. Il pm di turno avrà il compito di decidere se disporre l’autopsia sul corpo della vittima.