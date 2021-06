Covid, in India meno di 40mila casi giornalieri: è la prima volta in tre mesi

Covid, in India registrati meno di 40mila casi giornalieri: è la prima volta in tre mesi. Ad oggi, il numero totale di casi di coronavirus nel Paese è di 3.03.16.897 positivi. Cala anche il numero di decessi.

L’India ha registrato, nelle ultime 24 ore, 37.566 nuovi casi di Covid-19 giornalieri, secondo quanto emerso dai dati pubblicati dal ministero della Salute dell’Unione alle 9 di questa mattina (ore locali). Il Paese ha segnalato dunque meno di 40.000 nuovi casi giornalieri, dopo 102 lunghi giorni in cui il picco di contagi era ben oltre tale cifra. Ad oggi, il numero totale di casi di coronavirus nel Paese è di 3.03.16.897 positivi.

Il bilancio delle vittime continua a rimanere al di sotto dei 1.000 per il secondo giorno consecutivo: nelle ultime 24 ore sono 907 i decessi segnalati, per un totale di 3.97.637 morti dall’inizio della pandemia. Il bilancio delle vittime è dunque inferiore ai 979 decessi confermati invece nella giornata lunedì – ed è la prima volta in cui il Paese scende al di sotto dei mille morti giornalieri dal mese di aprile.

Si placa la situazione in India, prosegue la campagna vaccinale

L’India, si ricorda, ha subito un sensibile aumento delle infezioni da Covid-19 tra aprile e maggio 2021, mesi in cui si sono superati i 100mila casi al giorno. Sempre in questo periodo, il Paese ha vissuto tre settimane nelle quali sono stati registrati oltre 300mila casi giornalieri, e quattro giorni con oltre i 400mila positivi.

Sempre secondo quanto riporta il report ufficiale delle autorità indiane, però, ad oggi la situazione pare stia migliorando. I recuperi giornalieri continuano a superare in numero i nuovi casi di contagio quotidiani, e questo per il 47esimo giorno consecutivo. Con 56.994 persone in più che si stanno riprendendo dalla malattia nelle ultime 24 ore, il numero totale di persone guarite da Covid-19 è pari a 29.366.601, ha affermato il ministero della Salute. Nel frattempo, il numero di casi attivi è ulteriormente diminuito a 5.52.659 – con l’1,82% dei contagi totali.

Il tasso di positività giornaliera è del 2,12%, inferiore al 5% per 22 giorni consecutivi. Il tasso di positività settimanale si attesta invece al 2,74%. Lunedì sono stati effettuati un totale di 17.68.008 test per il rilevamento di Covid-19, portando il numero totale di tamponi somministrati finora nel Paese a 40.81.39.287. Finora sono state somministrate fino a 32,90,29,510 dosi di vaccino Covid-19, tra cui 27,11,31,337 corrispondenti alla prima dose, e 5,78,98,173 corrispondenti alla seconda dose – il tutto nell’ambito di una difficile campagna di vaccinazione nazionale. Secondo il ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono state somministrate 52.76.457 dosi, con 41.24.221 beneficiari che hanno ricevuto la prima dose e 11.52.236 che invece hanno ricevuto la seconda.