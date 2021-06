Francia, la variante Delta avanza: è il 20% dei casi

La variante Delta si sta diffondendo anche in Francia. Il ministro della Salute, Olivier Véran, ha avvertito la popolazione in merito al fatto che essa rappresenta circa il 20% dei nuovi casi di Covid-19 registrati. Gli esperti ritengono che a breve essa possa diventare dominante. La situazione, ad ogni modo, è attualmente sotto controllo.

La Francia teme la diffusione della variante Delta. La mutazione del Covid-19, come avvenuto in altri Paesi europei tra cui l’Inghilterra, sta divenendo dominante. Lo ha annunciato questa mattina Olivier Vera intervenendo a radio France Info. “Essa rappresenta circa il 20% dei nuovi casi diagnosticati. Diventa progressivamente dominante. Progredisce rispetto ad altri virus. Occorre restare molto vigili”, ha detto il ministro della Salute francese. Per il momento, ad ogni modo, “continua a diminuire il tasso di incidenza“, ovvero la circolazione del virus a livello generale. È per questa ragione che il Governo ha ribadito la necessità di andare avanti a ritmi sostenuti con la campagna di vaccinazione.