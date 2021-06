Bollettino coronavirus 30 giugno: 776 contagi, 24 decessi

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 30 giugno, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamento dalle Regioni.

Sono 776 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 679. Sono invece 24 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 42. Sono 185.016 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 190.635. Il tasso di positività è 0,4%, sostanzialmente stabile rispetto allo 0,3% di ieri.

Sono 247 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, con un calo di 23 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 4 (ieri erano stati 9) in sole due regioni: Emilia Romagna e Piemonte. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.593, in calo di 83 unità rispetto a ieri.

I casi in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 4.259.909, i morti 127.566. I dimessi ed i guariti sono invece 4.081.902, con un incremento di 3.135 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 50.441, in calo di 2.383 nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare ci sono 48.601 persone (-2.277)

Le Regioni

Campania, 120 positivi e cinque nuove vittime

Sono 120 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 7.421 test molecolari eseguiti ieri: ne deriva un tasso di incidenza dell’1,58%, stabile rispetto all’1,61 di ieri. Nel bollettino di oggi dell’Unità di crisi sono censite cinque nuove vittime (due registrate nelle ultime 48 ore, tre risalenti ai giorni precedenti); sul versante ospedaliero i posti in terapia intensiva occupati sono 20 (-1 rispetto al giorno prima), mentre si appesantisce il quadro delle degenze ordinarie, a quota 218 (+9).

Lazio, 51 nuovi casi, Roma a quota 26

“Oggi su quasi 7mila tamponi nel Lazio (-2026) e oltre 10mila antigenici per un totale di oltre 17mila test, si registrano 51 nuovi casi positivi (+5), 7 decessi (+5), i ricoverati sono 140 (-1). I guariti sono 216, le terapie intensive sono 49 (-5)”. Così l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. “Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 0,7% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,2%. I casi a Roma città sono a quota 26” aggiunge. Si registrano oggi zero decessi nelle province di Rieti, Latina, Frosinone e Viterbo.

36 nuovi casi e un morto in Emilia-Romagna

Sono 36 i nuovi casi di Coronavirus in Emilia-Romagna, lo stesso aumento di positivi di ieri. Nelle ultime 24 ore si registra anche un morto e 10 persone in meno sono ricoverate nei reparti Covid degli ospedali regionali. L’età media dei nuovi positivi, su oltre 16mila tamponi, è 36,1 anni e la situazione nelle province vede Bologna con 8 nuovi casi al primo posto. I guariti sono 361 in più, i casi attivi 2.950 (-326), di cui il 92,8% in isolamento a casa. In provincia di Parma è morta una donna di 86 anni, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 27 (stabili rispetto a ieri), 184 quelli negli altri reparti Covid (-10). Alle 15 sono state somministrate complessivamente 3.821.062 dosi; sul totale, 1.418.502 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

In Piemonte oggi 30 casi, nessun morto

Anche oggi l’Unità di crisi della Regione non ha registrato alcun decesso per Covid in Piemonte, mentre i nuovi casi positivi sono 30, con un tasso dello 0,2% rispetto ai 13.319 tamponi diagnostici processati (7.861 antigenici). Per il secondo giorno consecutivo resta invariato il numero dei ricoverati in terapia intensiva, 14, mentre negli altri altri reparti il totale è sceso a 152, con un calo di 10 pazienti rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 668, i guariti 96, gli attualmente positivi 834.

