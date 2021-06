Covid, Pregliasco: “In autunno colpo di coda del virus ci sarà”

Le parole del virogolo Fabrizio Pregliasco, docente dell’Università Statale di Milano all’Adnkronos



“In autunno il colpo di coda del virus ci sarà”. Lo ha dichiarato all’Adnkronos Salute il virolgo Fabrizio Pregliasco, docente dell’Università Statale di Milano. Con la variante Delta quando si abbasseranno le temperature “saremo messi male”, ha avvertito il virologo. “Sarà importante anche quest’anno – ha raccomandato – ricordare la vaccinazione anti-influenzale perché l’influenza rialzerà la testa se non ci sarà più tutta quella stringenza che c’è stata fino ad ora”.

Vaccini aggiornati contro le varianti

Quanto a vaccini anti-Covid aggiornati contro le varianti “sarà difficile averli già in autunno – ha spiegato Pregliasco – Secondo me la vaccinazione sarà nel 2022 con la dose di richiamo. È da capire secondo l’andamento epidemiologico effettivo della presenza di altre variabili e delle tempistiche registrative perché anche per il vaccino anti-influenzale ogni anno si fa comunque una prassi di verifica, non è automatico che Moderna o Pfizer o altri facciano un vaccino con una composizione diversa e da domani mattina funzioni.

Quindi – ha concluso il virologo – li avremo con tempi rapidi, perché appunto sull’influenza c’è proprio una standardizzazione e nell’arco di due-tre mesi si fa una valutazione semplificata per tener conto della modifica, ma non subito”.