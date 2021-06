Previsioni Meteo DOMANI giovedì 1 | coperto al nord

Nella giornata di domani giovedì le previsioni meteo del 1 luglio. Al nord aumento delle nubi in giornata. Al centro cieli sereni tutto il giorno. Al sud bel tempo con nubi sparse e di poco rilievo. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di giovedì 1 luglio

Nord:

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con attività convettiva diurna sulle regioni orientali, dove assisteremo a locali rovesci o temporali.

Centro e Sardegna:

Scarsa nuvolosità con sottili velature in transito su Sardegna e regioni del versante tirrenico.

Sud e Sicilia:

Condizioni di tempo stabile e soleggiato con nubi alte e sottili in arrivo dal pomeriggio su tutto il settore.

Temperature:

Minime in aumento lungo le aree costiere ioniche; in diminuzione sul resto del centro-sud nonché su aree alpine e prealpine orientali; stazionarie sul resto del paese. Massime in aumento su aree alpine e prealpine centro occidentali, aree appenniniche settentrionali e Sardegna settentrionale; in diminuzione al sud nonché su Lazio, Marche, Abruzzo, Umbria e Friuli venezia giulia; stazionarie altrove.

Venti:

Di maestrale sulla Sardegna con rinforzi sulle bocche di Bonifacio; sud occidentali con locali rinforzi lungo l’area appenninica; deboli variabili al nord e a regime di brezza lungo le coste.

Mari:

Molto mossi il mar ligure e il tirreno settentrionale; da poco mossi a mossi i restanti mari.