Euro 2020, Sileri frena gli inglesi: “A Roma controlli rigorosi, troppi rischi”

Allo Stadio Olimpico di Roma, sabato 3 luglio, andrà in scena Ucraina-Inghilterra, gara valida per i quarti di finale di Euro 2020. I tifosi inglesi avrebbero voluto approdare in Italia in massa, ma ciò non sarà possibile. Il Ministero della Salute, infatti, ha imposto una quarantena di minimo cinque giorni per coloro che arrivano dal Regno Unito, dove la variante Delta è ormai prevalente. I tempi, in tal senso, sono impossibili da rispettare. Il sottosegretario Pierpaolo Sileri, ad ogni modo, ha annunciato che i controlli saranno rigorosi.

Euro 2020 va avanti nonostante le problematiche causate dalla pandemia di Covid-19 in corso. I primi risvolti negativi dettati dalla riapertura degli Stati si sono manifestati nelle scorse ore. Quasi due mila tifosi della Scozia, infatti, sono risultati positivi al virus dopo essere andati in trasferta a Wembley per l’ultima gara della fase a gironi. Adesso anche l’Italia teme ripercussioni, dato che sabato prossimo a Roma arriverà proprio l’Inghilterra, che giocherà i quarti di finale contro l’Ucraina. Il Governo ha disposto una quarantena di minimo cinque giorni per i tifosi britannici, ma i tempi sono stretti e rispettare tale misura sembra impossibile. Il timore è che non si riesca a controllare ogni punto di accesso nel Paese. La Federcalcio inglese, a tal proposito, ha promosso la vendita dei tagliandi esclusivamente ai connazionali che sono residenti nel Paese ospitante. L’allerta, ad ogni modo, resta alta. Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, a tal proposito, ha annunciato che i controlli allo Stadio Olimpico saranno rigorosi.

Sileri su Ucraina-Inghilterra

Pierpaolo Sileri, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha invitato il Paese a non abbassare la guardia in vista di Ucraina-Inghilterra, gara valida per i quarti di finale di Euro 2020 che si giocherà allo Stadio Olimpico sabato. Il sottosegretario alla Salute vuole evitare una invasione di inglesi nella Capitale, che potrebbe condurre ad una pericolosa diffusione della variante Delta come d’altronde avvenuto in altre occasioni nei giorni scorsi. “La quarantena deve essere osservata in maniera rigorosa. Nel Regno Unito il numero dei contagi è in salita e anche quello dei decessi, sia pur di poco. Lo spostamento di migliaia di persone, da zone dove il virus circola in quel modo, comporta evidenti rischi”, ha sottolineato. “Sarebbe un errore imperdonabile”.

Il periodo di isolamento obbligatorio dovrebbe essere sufficiente per evitare rischi, ma controllare in poco tempo che esso sia stato rispettata potrebbe essere un problema rilevante. “Dobbiamo capire se se si riesce davvero a fare in modo che chi arriva dal Regno Unito osservi il periodo prescritto di isolamento. Considerati i tempi, però, è impossibile venire adesso in Italia per vedere la partita di sabato osservando la quarantena”, ha evidenziato Pierpaolo Sileri. Le autorità, ad ogni modo, cercheranno di presidiare Roma nel migliore dei modi. “Non è facile controllare migliaia di persone, come non è facile presidiare tutti i possibili punti di arrivo nel nostro Paese. È comunque in fase di definizione un piano per fronteggiare la situazione, ho fiducia nel lavoro delle autorità competenti. Io personalmente metterei controlli mirati anche all’ingresso dello stadio come estrema barriera: se vuoi entrare, devi dimostrare quando sei entrato in Italia”, ha concluso.