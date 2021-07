Family Act, Bonetti (IV): “Assegno unico per famiglie oggi è realtà”

Il bonus riguarderà circa due milioni di famiglie italiane. L’assegno verrà affidato in base al calcolo dell’Isee

Elena Bonetti, ministra per le Pari opportunità e la Famiglia – Meteoweek

“Da oggi il primo pezzo del Family Act diventa realtà“. Questo l’annuncio di Elena Bonetti, ministra per la Famiglia e le Pari opportunità che ha presentato oggi l’assegno che andrà alle famiglie con figli e che riguarda una platea di circa due milioni di nuclei che finora non ha avuto aiuti.

La formula ha avvio oggi 1 luglio, l’assegno verrà affidato sul calcolo della base Isee: un bonus per figlio fino a 167 euro, che aumenta a partire da tre figli e per i figli con disabilità. “Chi già prendeva gli assegni al nucleo familiare li riceve aumentati – continua Bonetti – . Sono 3 miliardi in più: per uscire dalla pandemia investiamo nelle famiglie. Ripartiamo dalle bambine e dai bambini del nostro Paese. E’ un segnale vero di fiducia e speranza. E’ l’Italia che investe nelle nuove generazioni e costruisce il futuro” scrive su Facebook.

LEGGI ANCHE: M5S, è guerra totale: chi sta con Grillo e chi con Conte



“Dopo anni in cui la politica ha spesso ignorato queste nuove forme di povertà, con il Family Act abbiamo riportato al centro del dibattito politico il tema del sostegno alle famiglie e alla genitorialità” commenta il presidente di Italia Viva Ettore Rosato in un post su Facebook . “Lasciatemi ricordare, con un po’ di orgoglio, che questa proposta l’abbiamo lanciata noi con Matteo Renzi ed Elena Bonetti alla Leopolda, ed è stata sempre Elena [Bonetti, ndr], con la sua capacità e il lavoro quotidiano, a trasformare quelle idee in fatti concreti del governo. Torniamo ad investire sulle nuove generazioni, non è retorica ma una priorità“, conclude Rosato.