Caos M5S a Roma: Virginia Raggi senza maggioranza, via 4 consiglieri

Virginia Raggi perde la maggioranza: 4 consiglieri lasciano il M5S. Rischia la sfiducia, la corsa alla rielezione è quasi impossibile

Una bomba su Virginia Raggi e sulla sua amministrazione a pochi mesi dalle elezioni comunali. Quattro consigliere comunali hanno ufficializzato la loro uscita dal Movimento 5 Stelle. Si tratta di Donatella Iorio, Marco Terranova, Enrico Stefano e Angelo Sturni i quali hanno formalizzata la nascita di un nuovo gruppo in Consiglio comunale. In questo modo la Sindaca non ha più la maggioranza in Campidoglio.

“I nostri non sono ragionamenti elettorali. E’ un percorso iniziato da un anno. Ci siamo sentiti di prendere le distanze da un modo di fare che ci ha esasperato. Ora nasce un nuovo gruppo in Assemblea ‘Il piano di Roma’” afferma il consigliere Enrico Stefano, 2315 preferenze alle votazioni del 2016 e il presidente della Commissione mobilità. “Se ho parlato con la sindaca? No. E’ abbastanza complicato parlare con Raggi. Sono secoli che ormai non si riesce.. “. Stefano fa sapere che nonostante i numeri fossero diversi fino a poco fa, “la Sindaca non ha più la maggioranza ma in realtà era così anche prima” e aggiunge che la decisione di lasciare “era un percorso partito da tempo… L’esito inevitabilmente sarebbe stato questo“. E poi la frecciata alla gestione Raggi: “Non mi piace la retorica del ‘va tutto bene’ e ‘se tutto non va bene è colpa di altri’ conclude Stefano – Ricoprire alcuni ruoli vuol dire prendersi delle responsabilità e alimentare un dibattito interno ed esterno verso la città“.

Parte dunque la caccia dei partiti per accaparrarsi i consiglieri rimasti senza casa. E’ il secondo terremoto politico per Raggi dopo l’addio di Marcello De Vito, passato a Forza Italia. Per le opposizioni c’è ora la possibilità di votare la sfiducia alla Sindaca a ridosso delle elezioni, ribaltando i numeri iniziali e mettendola in scacco. Una situazione che sancirebbe il definitivo fallimento dell’amministrazione Raggi, facendola fuori (mediaticamente) dalla competizione elettorale.

UN CONTINUO DI ADDII E DIMISSIONI

Per Raggi e il M5S è stato un continuo di addii polemici dopo la vittoria del 2016. Insieme a De Vito e ai quattro ricordiamo anche l’uscita di Monica Lozzi, presidente del Municipio VII passata momentaneamente al movimento Italexit creato da Gianluigi Paragone, la quale disse che “i principi iniziali del Movimento sono solo un ricordo, l’ascolto e la partecipazione non vengono più praticati a nessun livello”. A seguire l’uscita della consigliera Maria Agnese Catini, entrata in Revoluzione Civica, il movimento fondato proprio da Lozzi. E poi Gemma Guerrini, passata al Gruppo Misto e di Simona Ficcardi nei Verdi. Senza dimenticare un turbinio di assessori, dimissionari o dimessi e spesso investiti da inchieste giudiziarie.

Non può essere un caso che questo avvenga in piena campagna elettorale e, soprattutto, in un momento in cui nel M5S si parla di scissione. La guerra civile tra Conte e Grillo sta mettendo a soqquadro i pentastellati, l’ex-comico ha dato il suo appoggio a Virginia nonostante la contrarietà dell’ex-Presidente del Consiglio che ora minaccia la creazione di un suo partito. I consiglieri uscenti a questo punto non saranno graditi a Conte. Per l’ex-premier è un’occasione per mettere in difficoltà le resistenze degli oppositori.

L’ATTACCO DELLE OPPOSIZIONI

Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni esultano e attaccano ferocemente Raggi. La leader di FdI sottolinea come questo sia “il triste epilogo dell’Amministrazione Cinquestelle: in cinque anni nessun problema della Capitale è stato risolto e rimangono solo disastri e promesse non mantenute. I cittadini romani hanno bisogno di un sindaco all’altezza di questa città che sappia dove mettere le mani, che conosca la macchina amministrativa e sia in grado di dare risposte ai cittadini”. Secondo Meloni, il favorito per la corsa al Campidoglio Enrico Michetti “è la persona giusta e siamo certi che avrà la fiducia dei romani“.

“Con la creazione di un nuovo gruppo di ben quattro consiglieri fuoriusciti dai 5 Stelle non vi è più la minima possibilità per la Raggi di avere i numeri in Consiglio” dichiarano gli esponenti di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo, capogruppo in Campidoglio, e i consiglieri comunali Francesco Figliomeni, Lavinia Mennuni e Rachele Mussolini della lista Con Giorgia. “Nel frattempo la città è invasa dai rifiuti e le municipalizzate in crisi con manifestazioni dei lavoratori a rischio stipendio. Cos’altro aspetta la Raggi a dimettersi? Noi ribadiamo che la mozione di sfiducia è pronta e chiediamo agli altri gruppi di opposizione di esprimere la propria disponibilità a sottoscriverla e votarla“.

Stessi toni dalla Lega, secondo cui la Sindaca dovrebbe “prendere atto della situazione e rassegnare le dimissioni. In caso contrario, con gli altri gruppi di opposizione, provvederemo a presentare un’urgente mozione di sfiducia. Non si può lasciare la città in agonia, solo per brama di potere” affermano Maurizio Politi, capogruppo, e Davide Bordoni, consigliere Lega e segretario d’Aula.

Svetlana Celli, capogruppo capitolino della Lista Civica Roma Torna Roma afferma: “Ormai la Sindaca Raggi ha dalla sua solo 20 consiglieri. Virginia Raggi riconosca il suo fallimento, si dimetta e risparmi altri mesi di agonia alla città. Per una volta, dimostri di mettere al primo posto il bene di Roma, faccia un passo indietro e lasci la città in mano a chi è in grado di amministrarla“.