Ai domiciliari il segretario provinciale Pd Claudio Moscardelli e il dirigente Asl locale Claudio Rainone per presunti concorsi truccati

La polizia e la guardia di Finanza di Latina hanno arrestato con l’accusa di corruzione e rivelazione segreto d’ufficio, il dirigente della Asl locale Claudio Rainone e il segretario provinciale Pd, Claudio Moscardelli. Entrambi sono coinvolti in un’indagine su presunti concorsi truccati. Il gip del Tribunale ha disposto l’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari per i due uomini.

Le indagini sono inerenti soprattutto alle irregolarità individuate nel concorso per 23 posti come collaboratore amministrativo professionale indetto da Asl di Frosinone, Latina e Viterbo.

Dall’inchiesta emergeva che Rainone, alcuni giorni prima della prova orale, rivelava i temi oggetto di esame. L’inchiesta ha permesso di individuare 6 persone che hanno beneficiato delle ‘anticipazioni’, ora indagate per abuso d’ufficio e rivelazione segreti d’ufficio.

Rainone, in qualità di presidente della commissione, rivelava ai candidati i temi che avrebbe chiesto alla prova orale, poi ritardava l’approvazione della graduatoria del concorso. L’intento era posticiparla rispetto alla sua nomina di direttore amministrativo per trovare lui stesso i posti cui destinava i neo assunti.

Claudio Rainone, si legge nell’ordinanza del gip, «ha utilizzato domande, predisposte dalla società appaltata e di cui aveva conoscenza prima delle prove, domande da porre ai candidati della prova orale del concorso comunicandole e concordandole con alcuni di essi anche telefonicamente prima della prova orale stessa».

Gli agenti hanno accertato, si legge nel provvedimento, come il «presidente di commissione per il concorso per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di 23 posti da collaboratore amministrativo abbia comunicato» a due candidati la domanda che avrebbe posto loro durante la prova orale durante una telefonata il giorno prima dell’esame.

Il segretario Pd Lazio, Bruno Astorre ha annunciato le dimissioni d Moscardelli: «Questa mattina ho appreso dal diretto interessato la notizia degli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta dei concorsi alla Asl del segretario provinciale di Latina, Claudio Moscardelli, che ha subito rassegnato le dimissioni dal ruolo che ricopriva».

Leggi anche:—>17enne muore in moto, il padre in ginocchio accanto al corpo del figlio:«Gliel’ho regalata io, è colpa mia»

«Gli sono vicino in questo momento e», continua Astorre, «sono certo che Claudio saprà dimostrare la sua completa estraneità a tutti i fatti. Mi confronterò subito con il partito nazionale per procedere al commissariamento per lavorare al turno di amministrative che ci attende ad ottobre. Restiamo in attesa di sviluppi e, come sempre, confidiamo nel lavoro della magistratura».