Violenze in carcere, la direttrice smentisce la sua presenza durante le violenze

“Non posso ripensarci, vado al manicomio. Secondo me erano drogati, erano tutti con i manganelli, anche la direttrice», sono queste le parole di Vincenzo Cacace, ex detenuto sulla sedia a rotelle nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, parla dei pestaggi. Ora è giunta però la smentita da parte della direttrice stessa.

Elisabetta Palmieri, direttrice del carcere di S. Maria Capua Vetere, smentisce la sua presenza durante le violenze ai danni dei detenuti del 6 aprile 2020. “Sono stata assente per tre mesi per motivi di salute” dice ai giornalisti. Quanto all’ accaduto, la direttrice definisce inammissibili le violenze, ma contestualizza l’episodio. “Nei giorni precedenti i detenuti in rivolta si erano impadroniti di alcune sezioni”. Quindi ha aggiunto: “L” iter processuale è all’inizio. C’è stata l’accusa, adesso c’è la difesa”.