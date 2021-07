Scomparsa Laura Ziliani, indagato anche il fidanzato di una delle figlie

Proseguono le indagini sulla scomparsa dell’ex vigilessa. Oltre a due delle 3 figlie, ora è indagato anche il fidanzato di una delle due

Proseguono le indagini sulla scomparsa dell’ex vigilessa Laura Ziliani, sparita lo scorso 8 maggio da Temù, in Alta Vallecamonica. Oltre a due delle tre figlie di Laura, adesso è indagato anche il fidanzato di una delle due. L’inchiesta è per omicidio volontario e occultamento cadavere.

Indagati sarebbero dunque la figlia maggiore di Laura, 27enne e il suo fidanzato, oltre alla sorella minore di 19 anni. La donna l’8 maggio scorso è uscita di casa per una passeggiate in montagna e non è più tornata a casa. A dare l’allarme le due figlie della donna ma per i pm ci sarebbero molte incongruenze nei loro racconti.

Leggi anche:—>17enne muore in moto, il padre in ginocchio accanto al corpo del figlio:«Gliel’ho regalata io, è colpa mia»

Il 23 maggio un escursionista ha trovato una scarpa vicino al torrente che scorre per Temù, facendo così riprendere le ricerche. Una delle due figlie avrebbe detto che la scarpa poteva essere della madre mentre l’altra aveva dei dubbi.

Hanno poi rinvenuto il telefono della donna tra i cuscini del divano parecchi giorni dopo. Non è esclusa, tuttavia, la pista dell’incidente in montagna o quella di un brutto incontro lungo il sentiero.