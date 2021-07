Stati Uniti, accuse di frode fiscale per la Trump Organization

La Trump Organization e il suo responsabile finanziario sono stati accusati di frode e reati fiscali, nell’ambito di un’inchiesta che punta a fare luce sulle vicende aziendali dell’ex presidente Usa Donald Trump.

L’impero immobiliare di Donald Trump è stato accusato dall’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan di avere operato per 15 anni uno schema di frode fiscale per pagare in nero uno dei suoi top manager. Si tratta del chief financial officer Allen Weisselberg, che è accusato di elusione fiscale sui propri compensi per 1,7 milioni di dollari. Secondo quanto riporta il New York Times, Weisselberg, che oggi si è consegnato agli inquirenti, si è dichiarato non colpevole.