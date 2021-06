Bill Cosby libero, annullata la condanna per violenza sessuale dalla Corte Suprema

Ribaltata la sentenza di condanna del 2018 di Bill Cosby Cosby, che ha 83 ann e ha scontato più di due anni della sua condanna in una prigione di stato vicino a Philadelphia.



L’annuncio della Cnn, che ha citato il portavoce della massima corte della Pennsylvania, Stacey Witalec. Erano stati presentati contro di lui tre capi di accusa per molestie sessuali aggravate. La condanna nel 2018. Il verdetto era giunto dopo tre settimane di processo: colpevole di violenza sessuale ai danni di Andrea Constand, ex cestista.

Durante il processo i giurati avevano ascoltato la testimonianza di Constand e di altri cinque accusatori, tra cui una modella: Janice Dickinson, che sosteneva di essere stata violentata dal comico a Lake Tahoe, nel 1982. L’ex attore era stato accusato da più di cinquanta donne, che dichiararono di aver ricevuto promesse di carriera, prima di essere violentate, e che Cosby aveva poi comprato il loro silenzio con il denaro. Alcune vittime raccontarono di essere state violentate dopo essere state narcotizzate.

Cosby non si era mai mostrato pentito, aveva anzi sostenuto di essere pronto a scontare tutta la pena. La scarcerazione è avvenuta per una mera questione tecnica, e non perché Cosby non sia ritenuto colpevole: La Corte Suprema della Pennsylvania ha infatti scoperto che l’ex attore aveva ottenuto da un procuratore la garanzia a non essere incriminato per le presunte molestie nei confronti dell’ex giocatrice di basket Andrea Constand,che era la sua principale accusatrice.