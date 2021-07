Crollo palazzina a Miami, tra le vittime accertate due bambini di 4 e 10 anni

Ancora due corpi estratti dalla macerie a Miami, oggi tocca a due bimbi, si temono ancora molte vittime. Oggi si attende la visita di Biden

Continuano le ricerche delle persone disperse nel crollo del palazzo a Miami, avvenuto la scorsa settimana. Finora il bilancio era stato di 16 vittime, ma i dispersi sono ben 145 e si teme il peggio per loro. Questa mattina sono stati ritrovati i corpi di due piccole vittime di 4 e 10 anni, che fa salire i morti accertati a 18.

Questa mattina è attesa la visita del presidente degli Stati Uniti Joe Biden sul luogo della tragedia, insieme alla First Lady. “Ogni perdita di vita, soprattutto in un evento così inaspettato, è una tragedia, ma la perdita dei nostri bambini è troppo grande da sopportare“, ha dichiarato la sindaca di Miami, Daniella Levina Cava, nella conferenza stampa in cui ha aggiornato il numero delle vittime.

Intanto si intensificano il lavori di ricerca, si avvicina una tempesta tropicale che potrebbe mettere in seria difficoltà i soccorritori. Il palazzo era stato costruito 40 anni fa e una perizia ha sottolineato i gravi danni strutturali che ne hanno messo in discussione l’integrità, causa del crollo. Al suo interno vi erano soprattutto famiglie in fuga dalle zone degradate di Miami ed era abitato da persone di diverse nazionalità ed etnie, tanto da farne il simbolo di una tragedia internazionale: le vittime del crollo sono infatti ebrei ortodossi, immigrati sudamericani, pensionati e stranieri.