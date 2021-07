Calci, sputi e insulti a una donna straniera: arrestato stalker xenofobo

L’uomo aveva già una denuncia per aver assalito la donna ed era sottoposto al divieto di avvicinamento alla vicina, ma non lo ha rispettato

Un uomo di 48 anni è finito agli arresti perché ogni volta che incontrava la vicina di casa, straniera, la ricopriva di insulti e sputi. Una volta la donna si era difesa e l’uomo l’ha presa a calci e strappato una ciocca di capelli.

La polizia ha arrestato lo stalker xenofobo, 48 anni, a Busto Arsizio (Varese). L’accusa è di persecuzione e minacce nei confronti della donna straniera. L’uomo aveva già un divieto di avvicinamento alla donna, poiché viveva nello stesso palazzo e avrebbe dovuto rispettarlo ma non lo ha mai fatto e ogni volta che la incontrava continuava a insultarla e sputarle sulla porta di casa. Le lasciava anche biglietti con minacce. In passato lo avevano già denunciato per aver aggredito per strada una donna che portava il velo.

La vicenda è occorsa a fine febbraio, quando la vicina di casa ha denunciato il 48enne per la prima volta dopo che l’aveva presa a calci in corridoio. L’uomo aveva anche fatto danni all’auto della donna e aggredito un’altra vicina di casa, over 80, che aveva tentato di difendere la vittima del suo stalking. Ora lo stalker xenofobo è in carcere a Busto Arsizio.