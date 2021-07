L’aggressione è avvenuta in Via Costigliole, a Torino. I due ragazzi, minorenni, sono ora agli arresti domiciliari.

Sono stati arrestati dai Carabinieri della Stazione Torino Pozzo Strada e del Nucleo Radiomobile due ragazzi italiani, minorenni, di 14 e 17 anni con l’accusa di rapina e danneggiamento ai danni di un rider.

L’aggressione

L’aggressione è avvenuta in Via Costigliole, quartiere Pozzo Strada, a Torino. Il rider, 38 anni, si era recato sul posto per portare a termine una delle tante consegne di cibo a domicilio. Ad aspettarlo, però, vi erano due minorenni che avevano architettato ad hoc l’aggressione.

I due, infatti, una volta arrivato il rider lo hanno fatto cadere dalla moto e lo hanno colpito ripetutamente con calci e pugni al volto. All’aggressione fisica è seguito il furto del portafogli con tutti i documenti e 190€, ovvero l’incasso della serata. È stato lo stesso rider a chiamare il 112 e questo ha consentito di rintracciare i due minorenni e di recuperare quanto da loro rubato. Il rider è stato trasportato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso ed è stato dimesso con una prognosi di 25 giorni. I due ragazzi, invece, sono ai domiciliari.