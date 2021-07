Padre e figlio indagati per detenzione di armi e possesso di armi modificate nel loro appartamento nel quartiere Zen di Palermo.

Riproduzioni di pistole vere a salve, di diverso calibro, alcune fornite di caricatore, modificate e pronte a sparare. La Polizia di Palermo ha scoperto la detenzione abusiva di armi nel quartiere Zen della città. L’indagine sui due palermitani, padre e figlio, rispettivamente di 45 e 24 anni, ha portato la polizia ha scoprire l’alterazione di armi e detenzione abusiva da parte dei due. La scorsa settimana, agenti del commissariato ‘San Lorenzo’ hanno perquisito l’appartamento in via Fausto Coppi e hanno trovato le prove. In un ripostiglio, infatti, gli agenti hanno trovato le armi, tre delle quali modificate (ossia con la canna non occlusa) e una parzialmente modificata, e macchinari e materiale verosimilmente utilizzati per modificare delle pistole a salve, come morse da banco e trapani a colonna. Tutta l’attrezzatura è stata sequestrata.

Il figlio ne ha motivato il possesso spiegando che era utile per lavori domestici. Mentre, sempre secondo il 24enne, le pistole modificate sarebbero state solo dei giocattoli inoffensivi del figlio di 8 anni. “La riproduzione di un’arma vera a salve una volta modificata è perfettamente funzionante e quindi capace di procurare dei colpi mortali“, spiegano dalla Questura.