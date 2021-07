Rapina in un’agenzia immobiliare: il bandito spara e ferisce un dipendente

Questa mattina, un bandito ha tentato di rapinare un’agenzia immobiliare di Roma, in zona Casalotti. Il dipendente ha reagito e il bandito ha sparato, colpendolo ad una gamba.

È accaduto questa mattina, intorno alle 10, in via Casal Selce. Il rapinatore è entrato nell’attività commerciale armato e con il volto coperto. Capito che il colpo non era andato a buon fine è fuggito con l’aiuto di un complice che lo attendeva fuori in auto. Sul caso indaga il Nucleo operativo della compagnia Roma Cassia. Il ferito è stato portato dal 118 all’Aurelia Hospital ma non è grave.