Un ucraino di 38 anni è stato trovato morto in zona Trullo, a Roma, poco dopo le 13.30, in via Monte Cucco.

I sanitari hanno provato invano a rianimarlo, il 38enne ha il setto nasale rotto e diverse lesioni sul braccio. Sul posto per i rilievi sono arrivati i carabinieri della Settima sezione del nucleo investigativo di via In Selci mentre le indagini sono condotte dal Nucleo operativo della compagnia Roma Eur.