33enne muore investito da un’auto, grave il figlio di 3 anni

Un uomo ha perso la vita investito da un’auto e il figlio è in gravi condizioni all’ospedale Bambin Gesù di Roma

Un uomo di 33 anni romeno ha perso la vita ieri sera in via Polense, in zona Corcolle a Roma, investito da un’auto insieme al figlio di 3 anni. L’uomo è morto sul colpo, il bimbo è grave e lo hanno trasportato all’ospedale Bambin Gesù. L’incidente si è verificato intorno alle ore 22:30 di venerdì 2 luglio.

Leggi anche:—>Killer stermina una famiglia, ma la figlia di 10 anni si finge morta e si salva

Alla guida della Ford Focus che ha investito i due, un uomo di 40 anni italiano che si è fermato a soccorrerli. Sul posto sono giunti Polizia Locale e ambulanza. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire.