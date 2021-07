Killer stermina una famiglia, ma la figlia di 10 anni si finge morta e si salva

È accaduto negli Usa, in Texas. Un killer è entrato in casa e ha ucciso madre, padre e sorella di 6 anni della bambina. Lei si è salvata fingendo di essere morta

Una bambina di 10 anni si è finta morta dopo che un killer aveva sterminato la sua famiglia. È successo a Houston, in Texas. Il killer è entrato in casa e ha ucciso il padre e la madre della bambina, 35enni e la sorellina di 6 anni. L’assassino li ha uccisi tutti con un colpo di pistola in testa. Lei, con una ferita al braccio, è riuscita a chiamare sua nonna con FaceTime e le ha mostrato la straziante scena del delitto.

La coppia aveva altri due figli: un bambino di 8 anni che era con lo zio e un altro di un anno, rimasto illeso. «Nonna, qualcuno è entrato in casa e ha sparato a me, mia madre, mio ​​padre e mia sorella, e sono morti tutti», avrebbe detto la bambina alla nonna, che ha contattato subito il 911.

Secondo le autorità, in casa non c’erano segni di effrazione,ergo si ipotizza che la famiglia conoscesse il killer. Gli inquirenti stanno visionando le immagini della video sorveglianza. Secondo alcuni parenti che hanno rilasciato un’intervista al canale tv KHOU, la madre della bimba aspettava un altro figlio. «Chiunque abbia compiuto questo crimine efferato, è entrato in quella casa con la chiara intenzione di farlo», ha detto a KHOU il cugino della madre. «Non voleva lasciare testimoni. Non ha sparato al bambino di 1 anno solo perché non può parlare».