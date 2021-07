Caldo record in Canada: distrutta dalle fiamme la città di Lytton

Le temperature fuori controllo in Canada hanno prodotto un devastante incendio: bruciata una intera cittadina. Centinaia le vittime nel paese.

Lytton, piccolo villaggio situato a ovest del Canada, non esiste più. Il caldo record di questi giorni registrato in Canada e California ha creato uno spaventoso incendio nella provincia canadese della Columbia Britannica e il paese è stato distrutto dalle fiamme. La cittadina, di solito abituata e temperature estive intorno ai 20 gradi, aveva raggiunto il record di 49,6 gradi e il paese, avvolto dal fuoco, è stato bruciato in pochi minuti.

l sindaco di Lytton Jan Polderman, che aveva ordinato ai cittadini di evacuare, è stato chiaro: ‘‘l’intera città è in fiamme” in quanto si è creato ”un muro di fuoco” e per questo ”non resterà molto”. Lytton si trovava a 260 chilometri a nord-est di Vancouver.

Gli esperti sostengono che il cambiamento climatico è la causa dell’ondata di caldo anomalo avvenuto in queste zone, che ha provocato quasi 500 morti in Canada e almeno 16 negli Stati Uniti. Nel nord della California, le autorità hanno chiesto l’evacuazione di vaste aree di una contea dove un grave incendio ha bruciato circa 20.000 ettari ed è stato controllato solo per il 20%, come riferito funzionari locali. L’incendio infuria da una settimana, dopo essere stato appiccato da un fulmine.

LEGGI ANCHE: Londra, 60enne accoltellato a morte a Oxford Circus



Una dozzina di focolai diversi sono stati segnalati in tutta la California, che l’anno scorso è stata colpita da alcuni dei peggiori incendi della sua storia. La Columbia Britannica ha registrato 62 nuovi incendi nelle ultime 24 ore, ha detto il primo ministro provinciale John Horgan in una conferenza stampa. “Non posso sottolineare abbastanza quanto sia estremo il rischio di incendio in questo momento in quasi ogni parte della Columbia britannica“, ha detto.

LEGGI ANCHE: Gb, italiani e turisti che giungono a Londra devono pagarsi tampone fai da te: 174 euro. «Tassa discriminatoria»



La popolazione è allo stremo, si registrano migliaia di ricoveri e le telefonate di emergenza rivolte ai centri sanitari. Il capo medico legale Lisa Lapointe ha spiegato come negli ultimi tre-cinque anni nella provincia occidentale del Canada si sono registrati solo tre decessi legati al caldo. Il caldo record si sta ora spostando verso le zone orientali del Canada.