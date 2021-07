Londra, 60enne accoltellato a morte a Oxford Circus

Un uomo di 60 anni è morto in ospedale dopo aver subìto un’aggressione a Londra, a Oxford Circus

Un uomo di 60 anni, accoltellato nel centro di Londra durante “un attacco a caso e non provocato“, è morto in ospedale. L’uomo era stata trovato ferito a Oxford Circus, intorno alle 20 della sera e portato in ospedale. La polizia ha arrestato un giovane di 25 anni sospettato del delitto.

Intanto il detective capo Vicky Tunstall ha raccontato che l’aggressione è stata «un attacco a caso e non provocato e non stiamo cercando attivamente nessun altro in relazione all’incidente. Vorrei rassicurare la persone riguardo al fatto che non crediamo che sia collegato a terrorismo».

«È chiaro», ha aggiunto il detective,«che l’area di Oxford Circus era molto affollata al momento dell’attacco», tant’è che dei passanti sono intervenuti «per fermare il sospetto». L’uomo si augura di poter rintracciare tali testimoni per poterli sentire e soprattutto «due giovani uomini con gli skateboard che hanno guidato l’intervento».

«Chiedo a tutte le persone che hanno assistito all’aggressione o hanno registrato immagini di contattarci, chiedo anche ai proprietari di auto con telecamere sul cruscotto che erano nella zona di controllare se hanno registrato l’attacco», ha chiosato.