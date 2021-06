In Canada un caldo record, sfiorati i 50 gradi: “Impossibile uscire, è insostenibile”

In Canada arriva un’ondata di caldo record: le temperature sfiorano i 50 gradi, non c’è tregua nemmeno la notte. “Impossibile uscire, è insostenibile”. Aperti centri di ristoro, annullate le campagne di vaccinazione e chiuse le scuole.

Decine di persone sono morte in Canada, a causa di un’ondata di caldo senza precedenti che ha fatto alzare la colonnina di mercurio come mai prima d’ora. Dopo tre giorni di caldo estremo, nella giornata di martedì sono stati toccati i 49,6 gradi, in un villaggio a nordest di Vancouver. La Polizia reale canadese a cavallo (Rcmp) e la Polizia della città di Vancouver hanno dovuto rispondere a più di 130 morti improvvise già dalla giornata di venerdì scorso. La maggior parte delle vittime, riportano i media, sono principalmente anziani, comunque persone che già avevano problematiche di salute pregresse, aggravate dall’afa estrema. Una morsa, questa, che sta interessando anche la parte ovest degli Stati Uniti.

Gli esperti affermano che il cambiamento climatico potrebbe aumentare la frequenza di eventi meteorologici estremi, qualli appunto le ondate di caldo che si stanno verifcando in Canada. Anche se, spiegano dalla BBC, ricollegare ogni fenomeno del genere al riscaldamento globale è complicato e spesso anche fuorviante. Nel piccolo paese di Lytton, a circa 250 km ad est di Vancouver – e non molto più a sud di Londra – la situazione è tuttavia allarmante. Con temperature record mai registrate in Canada, una cittadina, Meghan Fandrich, ha spiegato ai giornalisti che era “quasi impossibile” uscire. “È insostenibile. Stiamo cercando di rimanere in casa il più possibile. Siamo abituati al caldo, a un caldo secco, ma 30 sono molto diversi da 47”, ha raccontato ai media locali.

“Alle 16:20 la stazione di Lytton ha battuto ancora una volta i record di temperatura giornalieri e storici”, recita non a caso il tweet di martedì dell’Environment and Climate Change Canada (Eccc), il dipartimento del governo canadese responsabile del coordinamento delle politiche e dei programmi ambientali. “Vancouver non ha mai sperimentato un tale caldo e purtroppo decine di persone sono morte in relazione alle temperature”, ha spiegato il portavoce della polizia di Vancouver, Steve Addison. Le strutture mediche locali hanno inoltre reso noto di aver “registrato un aumento significativo del numero di decessi segnalati dalla fine della scorsa settimana, dove il caldo estremo ha avuto un ruolo significativo”.

Il ministero dell’Ambiente canadese ha dichiarato che “la durata di questa ondata di caldo è preoccupante anche perché c’è poca tregua di notte”, e ha avvisato che “questa ondata record aumenterà il rischio di malattie legate al caldo”. L’allarme, però, è arrivato anche nelle province orientali di Alberta, Saskatchewan e Manitoba, così come nello Yukon e nei territori nord-ovest del Canada. Nelle città sono state annullate le campagne di vaccinazione contro il Covid-19, chiuse le scuole e aperti dei centri ristoro d’emergenza.

