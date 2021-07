Giappone, forti piogge provocano frana: almeno 19 dispersi (VIDEO)

La città di Atami, in Giappone, è stata colpita da una violenta frana che ha distrutto almeno 10 case. Gli edifici sono stati travolti da fiumi di fango. Il disastro è stato provocato dalle piogge particolarmente intense di questo periodo. I dispersi, al momento, sono almeno 19. I residenti della zona sono stati fatti evacuare. L’anno scorso decine di persone sono morte a causa delle inondazioni di luglio.

Una violenta frana si è abbattuta nelle scorse ore sulla città di Atami, a circa cento chilometri a Sud di Tokyo, in Giappone. La località turistica è nota per le sue acque termali. A causare il disastro sarebbero state le condizioni meteorologiche avverse di questi giorni. Nel Paese nipponico, infatti, è in corso la stagione umida. Le precipitazioni cospicue vanno avanti dall’inizio della settimana. Ieri un fiume di fango e di detriti, sceso dalla montagna, ha travolto le abitazioni della zona. Un ponte è stato parzialmente distrutto. Almeno 19 persone risultano, secondo la prefettura di Shizuoka, al momento disperse. Le stime, in base a quanto riporta la televisione di Stato, sarebbero tuttavia ancora più gravi.

🇯🇵 FLASH : Des glissements de terrain, conséquences de fortes pluies, ont touché la ville côtière d’#Atami, dans le département de #Shizuoka, et ont emporté plusieurs dizaines de maisons. Au moins 19 personnes sont portées disparues. #Japonpic.twitter.com/AUj8JPBGZV — Hop (@hoplinfo) July 3, 2021

Non è, purtroppo, il primo episodio in cui il Giappone si trova costretto a fronteggiare una frana. A luglio dello scorso anno, infatti, decine di persone hanno perso la vita a causa delle inondazioni. Nel 2018, invece, i morti erano stati addirittura oltre duecento. I soccorritori sono i queste ore all’opera nella città di Atami al fine di recuperare i dispersi sotto le macerie. La speranza è che possano essere ritrovati in vita. I residenti della zona, intanto, si sono messi in fuga. Anche per i comuni vicini è stata diramata l’allerta e, di conseguenza, l’ordine di evacuazione.