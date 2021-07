Miami, vigile del fuoco ritrova il corpo senza vita della figlia di sette anni

Miami, crolla edificio di 12 piani: un vigile del fuoco porta via dalle macerie il corpo senza vita della figlia di sette anni. Il sindaco della contea: “Questo episodio è forse il più difficile di tutti”. Sono ora 22 le vittime accertate.

Risale alla notte del 24 giugno la tragedia verificatasi a Miami, negli Stati Uniti. Crollato un palazzo di 12 piani, un edificio con più di 100 appartamenti. Drammatico il bilancio: i dispersi sono ben 126, con 22 i morti accertati. I soccorritori sono ancora al lavoro per tentare di recuperare i corpi delle persone finite sotto le macerie. Solo due giorni fa, due i corpicini estratti senza vita, quelli di due bimbi, di 4 e 10 anni. Nella giornata di venerdì, però, la tragedia nella tragedia: uno dei vigili del fuoco impegnato nelle operazioni ha portato via da quei cumuli di cemento la figlia di 7 anni, anche lei senza vita estratta senza vita.

“Questo episodio è forse il più difficile di tutti”

Secondo quanto si apprende dai media, l’uomo non era presente al momento ritrovamento del cadavere, ma “quando è stato informato che eravamo vicini al luogo in cui poteva essere sua figlia – ha spiegato ai giornalisti il capitano dei vigili del fuoco di Miami, Ignatius Carroll – è rimasto al fianco di alcuni colleghi”. Dopo essere stato accompagnato vicino al corpo di sua figlia, sarebbe stato poi lui a trasportarla via, avvolgendola nella giacca di servizio e appoggiandole sul petto una bandiera degli Stati Uniti.

Sul drammatico episodio si è espresso il sindaco di Miami Francis Suarez, in conferenza stampa. “Questa tragedia ha perseguitato molti di noi, dato che molti di noi conoscono qualcuno che era nell’edificio o che è rimasto colpito da questa tragedia”. Anche il sindaco della contea, Daniella Levine Cava, ha espresso il suo cordoglio: “Dopo il crollo, ogni notte è stata molto difficile, ma non possiamo certo negare che questo episodio è forse il più difficile di tutti”.

Secondo quanto si apprende dai media locali, il nome della piccola vittima era Stella Cattarossi. La bimba viveva insieme a sua madre e ai nonni materni all’interno di quella palazzina, crollata rovinosamente. Al momento del crollo, oltre alla piccola e ai suoi famigliari, all’interno dell’appartamento vi erano anche due zii in visita dall’Argentina.